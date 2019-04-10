Сон: "Мы никогда не сдаемся и боремся на протяжении всего матча"

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин прокомментировал победный матч против "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

"Мы никогда не сдаемся и боремся на протяжении всего матча. Мне очень нравится стадион, здесь удивительно играть", - сказал Сон.

Ответная встреча команд пройдет 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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