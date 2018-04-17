"Сьон" отстранен от участия в еврокубках на один сезон

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"Сьон" отстранен от участия в еврокубках на один сезонШвейцарский "Сьон" отстранен от участия в еврокубках на один сезон.

Такое решение приняла Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю. В клубе выявили нарушения правил лицензирования.

Таким образом, клуб не сможет сыграть в одном розыгрыше еврокубков, если попадет в них течение двух следующих сезонов. Также "Сьон" оштрафован на 235 тысяч евро.

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