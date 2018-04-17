Швейцарский "Сьон" отстранен от участия в еврокубках на один сезон.

Такое решение приняла Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю. В клубе выявили нарушения правил лицензирования.

Таким образом, клуб не сможет сыграть в одном розыгрыше еврокубков, если попадет в них течение двух следующих сезонов. Также "Сьон" оштрафован на 235 тысяч евро.

Читайте: Салах стал самым быстрым игроком в FIFA 18 | http://soccernews.ru