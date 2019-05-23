"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным
"Сьон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с российским вратарём Антоном Митрюшкиным.
Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.
Митрюшкин является воспитанником московского "Спартака". За "Сьон" он выступает с февраля 2016 года.
В составе швейцарской команды голкипер сыграл 66 матчей и пропустил 108 голов.
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