"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным

"Сьон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с российским вратарём Антоном Митрюшкиным.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

Митрюшкин является воспитанником московского "Спартака". За "Сьон" он выступает с февраля 2016 года.

В составе швейцарской команды голкипер сыграл 66 матчей и пропустил 108 голов.

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