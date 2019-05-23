"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным

Теги фк сьонантон митрюшкин

"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным

"Сьон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с российским вратарём Антоном Митрюшкиным.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

Митрюшкин является воспитанником московского "Спартака". За "Сьон" он выступает с февраля 2016 года.

В составе швейцарской команды голкипер сыграл 66 матчей и пропустил 108 голов.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В РПЛ может увеличиться количество клубов

В РПЛ может увеличиться количество клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Базель Базель 36 86
2 Янг Бойз Янг Бойз 36 69
3 Лугано Лугано 36 53
4 ФК Сьон ФК Сьон 36 51
5 Люцерн Люцерн 36 50
6 Тун Тун 36 45
7 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 36 41
8 Грассхоппер Грассхоппер 36 38
9 Лозанна Спортс Лозанна Спортс 36 35
10 Вадуц Вадуц 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов