Сон проведет две недели в изоляции после возвращения из Кореи

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Сон проведет две недели в изоляции после возвращения из Кореи

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин проведет две недели в изоляции после возвращения из Кореи. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, корейский игрок сломал руку в матче с "Астон Виллой" (3:2) и получил от клуба разрешение на проведение операции в Сеуле.

"После возвращения из Сеула Сон не прибудет к нам сразу. Точно не знаю, где он будет находиться. Мы должны соблюдать некоторые протоколы безопасности", - сказал Моуринью.

В этом сезоне 27-летний кореец участвовал в 32 матчах, забив 16 голов и сделав 9 ассистов.

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