Сон стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов среди азиатских игроков



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин отметился дублем в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (счет 2:3, первый матч).

На счету северокорейского форварда стало 12 голов в главном европейском турнире. Благодаря этому Сону стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов среди азиатских игроков.

По этому показателю Сон опередил экс-форварда киевского "Динамо" узбекистанца Максима Шацких (11 голов).

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