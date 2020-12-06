Сон забил 10-й гол в сезоне АПЛ, Кейн отдал 10 голевых передач

Атакующий дуэт "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и Харри Кейн продолжают пополнять копилку голевых действий.

В столице Великобритании проходит "Дерби северного Лондона". После первого тайма "Тоттенхэм" обыгрывает "Арсенал" со счетом 2:0



Первый мяч на 13-й минуте забил Сон Хын Мин. Это десятый гол корейца в сезоне – столько же на данную минуту забил весь "Арсенал" в этом сезоне АПЛ.

Сон стал первым игроком «шпор» с сезона-1992/93, который забил 10 голов в 11 стартовых играх высшего дивизиона. Тогда Гари Линекер забил 13 мячей.

Также Сон забивает 10 и более голов за "Тоттенхэм" в сезоне АПЛ пятый сезон подряд. Такое удавалось только Робби Кину (6 сезонов подряд) и Харри Кейну (6).

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн отдал голевой пас Сон Хын Мину и довел счет передачам до 10. Англичанин лидирует в гонке ассистентов чемпионата.