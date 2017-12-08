Сонг может перебраться в Англию

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Сонг может перебраться в Англию

Полузащитник "Рубина" Алекс Сонг в январе может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Transfermarketweb.

По информации ресурса, в услугах 30-летнего камерунца заинтересованы "Вест Бромвич" и "Брайтон".

"Рубин" готов продать Сонга, так как испытывает финансовые проблемы. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2,2 миллиона евро.  

Напомним, что казанский клуб также могут покинуть Максим Лестьенн и Тарас Бурлак. | http://soccernews.ru

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