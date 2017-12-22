Сонг получил предложение от турецкого клуба

"Гёзтепе" рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Рубина" Александра Сонга, сообщает Milliyet.

По информации источника, турецкий клуб хочет подписать 30-летнего камерунца в январе. Сумма трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро.

Сонг в этом сезоне сыграл за "Рубин" 7 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Пашалич может перейти в "Галатасарай". | http://soccernews.ru