Сонное царство в Бильбао: "Атлетик" и "Реал" победителя не выявили
"Реал" перед матчами с "Севильей" и "Барселоной" отправился в гости к "Атлетику", который в этом сезоне не впечатляет своей игрой и находится в нижней части турнирной таблицы, однако был не прочь насолить команде из Мадрида.
"Реал" с первых минут завладел инициативой, забрав мяч под свой контроль. "Сливочные" провели несколько атак, но и "Атлетик" затем ответил тем же, Гарсия отметился дальним ударом – Навас со второй попытки игровой снаряд накрыл. "Реал", в свою очередь, мог открыть счет на десятой минуте, когда Иско прострелил в штрафную на Бензема, а Карим выстрелил в штангу. Затем обе команды немного успокоились."Атлетик" предпочитал не рисковать, действуя максимально надежно, поэтому их вылазки были редкими, а также почти всегда завершались ударами, чтобы не было контратак. Опасности воротам эти выстрелы не несли. Это же можно сказать и об ударах игроков "Реала", гости чаще атаковали, но проверить на прочность Арризабалагу не могли, так как всякий раз мяч летел мимо ворот.
Достаточно сонно начал "Реал" и вторую половину игры, гости продолжали проводить атаки, но действовали академично и предсказуемо, в действиях не было креативности. "Атлетик" без особых проблем оборонялся. Хозяева уже в начале тайма сели на свою половину, показывая, что их устроит ничья и атаковать они не собираются.
Зидан не спешил с заменами, хотя его вряд ли устраивало такое развитие событий, лишь на 82 минуте он решился сделать перестановки, выпустив на поле Майораля и Ковачича, однако никакого результата эта рокировка не дала. Через несколько минут "Реал" и вовсе остался в меньшинстве, когда Рамос ударил локтем игрока "Атлетика" и получил вторую желтую карточку. Теперь Серхио пропустит важную игру против "Севильи".
После удаления "Атлетик" отодвинул игру от своих ворот и даже провел несколько атак. Ударами они не завершились, но это позволило еще больше снизить градус напряжения у своих ворот, хотя он и так был минимальным. За весь матч команды создали только один момент, "Атлетик" это полностью устраивало, а вот "Реал" даже не попытался включить скорость. В итоге команда Зидана закономерно потеряла очки и упустила возможность приблизиться к "Барселоне". Также мадридцы подпустили к себе "Севилью", у обоих клубов по 28 очков, на следующей неделе они проведут очную встречу.
"Атлетик" – "Реал" 0:0
"Атлетик": Арризабалага, Де Маркос (Лекуэ, 72), Эчейта, Унай, Балензиага, Рико, Итурраспе (Сан-Хосе, 40), Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адуриц.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 82), Роналду, Бензема (Майораль, 82).
Удаление: Рамос, 85
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Барселона" захромала: "Сельта" увозит ничью из Каталонии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"
-
Неймар согласился перейти в "Реал" в 2019 году
-
Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"
-
Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"
Лента новостей
-
В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года
-
"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)
-
"Герта" дома проиграла "Айнтрахту"
-
"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции
-
Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"
-
"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром
-
"Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор)
-
"Фиорентина" разгромила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром
-
"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор)
-
"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Икарди вышел на десятое место среди лучших бомбардиров в истории "Интера"
-
Шалимов: "Во втором тайме "Краснодар" полностью переломил ситуацию на поле"
-
"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)
-
ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии
-
"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью
-
"Краснодар" отыграл два мяча и вырвал победу у "Ахмата"
-
Алдервейрелд: "Не знаю, когда вернусь в строй"
-
Остин забил семь голов в последних 10 матчах в основе "Саутгемптона"
-
Куман: "Увольнение из "Эвертона" было крайне неожиданным"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|14
|19
|8
|Сельта Виго
|14
|18
|9
|Бетис
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|13
|16
|13
|Эспаньол
|13
|16
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|16
|Эйбар
|13
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Малага
|14
|8
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6