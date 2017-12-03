Сонное царство в Бильбао: "Атлетик" и "Реал" победителя не выявили

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Сонное царство в Бильбао: "Атлетик" и "Реал" победителя не выявили

 "Реал" перед матчами с "Севильей" и "Барселоной" отправился в гости к "Атлетику", который в этом сезоне не впечатляет своей игрой и находится в нижней части турнирной таблицы, однако был не прочь насолить команде из Мадрида.

"Реал" с первых минут завладел инициативой, забрав мяч под свой контроль. "Сливочные" провели несколько атак, но и "Атлетик" затем ответил тем же, Гарсия отметился дальним ударом – Навас со второй попытки игровой снаряд накрыл. "Реал", в свою очередь, мог открыть счет на десятой минуте, когда Иско прострелил в штрафную на Бензема, а Карим выстрелил в штангу.  Затем обе команды немного успокоились."Атлетик" предпочитал не рисковать, действуя максимально надежно, поэтому их вылазки были редкими, а также почти всегда завершались ударами, чтобы не было контратак. Опасности воротам эти выстрелы не несли. Это же можно сказать и об ударах игроков "Реала", гости чаще атаковали, но проверить на прочность Арризабалагу не могли, так как всякий раз мяч летел мимо ворот.

Достаточно сонно начал "Реал" и вторую половину игры, гости продолжали проводить атаки, но действовали академично и предсказуемо, в действиях не было креативности.  "Атлетик" без особых проблем оборонялся. Хозяева уже в начале тайма сели на свою половину, показывая, что их устроит ничья и атаковать они не собираются.

 Зидан не спешил с заменами, хотя его вряд ли устраивало такое развитие событий, лишь на 82 минуте он решился сделать перестановки, выпустив на поле Майораля и Ковачича, однако никакого результата эта рокировка не дала. Через несколько минут "Реал" и вовсе остался в меньшинстве, когда Рамос ударил локтем игрока "Атлетика" и получил вторую желтую карточку. Теперь Серхио пропустит важную игру против "Севильи".

После удаления "Атлетик" отодвинул игру от своих ворот и даже провел несколько атак. Ударами они не завершились, но это позволило еще больше снизить градус напряжения у своих ворот, хотя он и так был минимальным. За весь матч команды создали только один момент, "Атлетик" это полностью устраивало, а вот "Реал" даже не попытался включить скорость. В итоге команда Зидана закономерно потеряла очки и упустила возможность приблизиться к "Барселоне". Также мадридцы подпустили к себе "Севилью", у обоих клубов по 28 очков, на следующей неделе они проведут очную встречу. 

"Атлетик" – "Реал" 0:0

"Атлетик": Арризабалага, Де Маркос (Лекуэ, 72), Эчейта, Унай, Балензиага, Рико, Итурраспе (Сан-Хосе, 40), Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адуриц.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 82), Роналду, Бензема (Майораль, 82). 

Удаление: Рамос, 85

Вячеслав Горбачев

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комментарии
Зенден

игру не смотрел, но счет нравится) Молодцы баски)

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6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
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