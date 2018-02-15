Соперник "Арсенала" "Эстерсунд" был образован через 30 дней после того, как Венгер возглавил "канониров"

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Соперник "Арсенала" "Эстерсунд" был образован через 30 дней после того, как Венгер возглавил "канониров"

В 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" сыграет против шведского "Эстерсунда".

Стоит отметить, что шведский клуб был образован 31 октября 1996 года. Это на 30 дней позже того, как лондонский клуб возглавил его нынешний наставник Арсен Венгер.

Первый матч "Эстерсунд" - "Арсенал" состоится сегодня, 15 февраля и начнется в 21:00 мск.

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