Соперник "Арсенала" "Эстерсунд" был образован через 30 дней после того, как Венгер возглавил "канониров"
В 1/16 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" сыграет против шведского "Эстерсунда".
Стоит отметить, что шведский клуб был образован 31 октября 1996 года. Это на 30 дней позже того, как лондонский клуб возглавил его нынешний наставник Арсен Венгер.
Первый матч "Эстерсунд" - "Арсенал" состоится сегодня, 15 февраля и начнется в 21:00 мск.
Не пропустите: Венгер раскритиковал одно из правил УЕФА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная "Сельты" всех времен по версии Marca: Карпин и Мостовой - в составе
-
Разминка перед "Барсой": "Челси" сразится с "Халлом" в Кубке Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 35 тура
-
Спасибо, что пропустили только один: "Зенит" по делу проиграл "Селтику"
-
Чего и следовало ожидать: АЕК и киевское "Динамо" разошлись миром
Лента новостей
-
Байи может сыграть с "Хаддерсфилдом"
-
"Зенит" летом постарается купить форварда "Сассуоло" Политано
-
Резвухин: "Оланаре в "Амкаре" не будет"
-
Наставник сборной Бразилии определился с 15 из 23 игроков для заявки на ЧМ-2018
-
Товарищеские матч: "Анжи" разгромил питерское "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с датчанами
-
Моуринью: "Об уходе Погба из "МЮ" написали лжецы"
-
Эмери: "У меня есть уверенность, что ПСЖ пройдет "Реал"
-
Габриэл Жезус приступил к тренировкам
-
"Тоттенхэм" потерял Кейна из-за травмы
-
Агуэро признан лучшим футболистом АПЛ в январе
-
"Шкендербеу" будет отстранён на десять лет от еврокубков
-
Мане признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Погба не собирается покидать "Манчестер Юнайтед"
-
Строотман признал превосходство "Ювентуса" и "Наполи" над "Ромой"
-
Жезус попросил совет у Роналдо
-
"Барселона" интересуется защитником "Ниццы"
-
"Лестер" претендует на Азара
-
Маклиш назначен главным тренером сборной Шотландии
-
Набиуллин и Оздоев определились с игровыми номерами в "Зените"
-
Кроос рискует пропустить ответный матч с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1