Соперник ЦСКА по Лиге Европы выкупил защитника "Реал Сосьедада"
"Црвена Звезда" выкупила защитника "Реал Сосьедада" Срджана Бабича, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Детали контракта 21-летнего футболиста с белградским клубом не разглашаются.
Напомним, что с лета 2017 года Бабич выступал за "Црвену Звезду" на правах аренды, сыграл 16 матчей.
Также отметим, что "красно-белые" являются соперником ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.
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|Команда
|М
|О
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|30
|79
|2
|Партизан
|30
|73
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|Войводина
|30
|59
|4
|Напредак
|30
|52
|5
|Младост Лучани
|30
|48
|6
|Раднички Ниш
|30
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|Вождовац
|30
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|Явор Иваньица
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|30
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|10
|Спартак Суботица
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|30
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|30
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|30
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