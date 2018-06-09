Соперник для поднятия духа: перед выездом в Россию Франция сыграет против США

Франция – США

Стадион: "Гран Стад де Лион" (Лион, Франция)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

Один из фаворитов предстоящего чемпионата мира в России – сборная Франции очередной контрольный поединок проведет в родном Лионе. Соперником "Трехцветных" выступит команда, которая впервые с 1990 года не смогла пробиться на мундиаль – сборная США. Многие специалисты считают, что Дидье Дешам намеренно перед стартом турнира выбрал в качестве оппонента команду из среднего звена, дабы в полной мере рассчитывать на победный матч и закрепить уверенность в своих силах футболистов сборной. Однако согласятся ли с такой постановкой вопроса в штабе "звездно-полосатых"?

Для французов это последний матч перед стартом чемпионата мира. Уже в следующую субботу они сыграют с Австралией, а затем с Перу и Данией. К игре против американцев Франция подходит после победы над Италией со счетом 3:1 – по голу в том матче забили Умтити, Дембеле и Гризманн. "Трехцветные" выиграли в третий раз подряд.

А из 11 предыдущих матчей они проиграли только один, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью. Из восьми последних товарищеских матчей Франция выиграла шесть и проиграла только Колумбии – в марте этого года со счетом 2:3. Кстати, в каждом из этих восьми матчей ей удавалось забить минимум два гола. Также стоит отметить, что в шести из восьми последних товарищеских матчей Франции забивалось больше трех голов.

Американцы, также как и итальянцы, остались без чемпионата мира. В своей отборочной группе сборная США заняла низкое место и сейчас наигрывает новый состав, который будет бороться за возвращение на крупный турнир через 4 года. Но американцы очень удачно играют в товарищеских матчах. Поражение 2 июня от ирландцев стало первым для команды Дэйва Сарачейна за последние 17 игр. Хотя соперниками в товарищеских матчах были не сильные сборные, команда США в этой серии обыграла такие крепкие коллективы, как сборные Парагвая (дважды) и Исландии, а также сыграла вничью с чемпионами Европы – португальцами.

Интересные факты противостояния сборных Франции и США:

Сборная Франции выиграла три последних матча

Сборная США проиграла только одну из пяти крайних встреч

Французы забивают в 8 поединках кряду

Последний очный матч команды сыграли 11.11.2011 в Сен-Дени (Франция победила со счетом 1:0)

Ориентировочные составы на игру:

Франция: Льорис – Рами, Умтити, Варан, Менди, Погба, Канте, Толиссо, Жиру, Гризманн, Мбаппе.

США: Хамид – Йедлин, Виллафанья, Миазга, Картер-Викерс, Рубин, Трапп, Адамс, Маккини, Веа, Вуд.

Прогноз на матч Франция – США:

Сборная Франции обладает одним из самых мощных и сбалансированных составов среди всех участников чемпионата мира и по праву входит в число фаворитов мундиаля. К тому этот матч "Трехцветные" играют дома, что делает их абсолютными фаворитами поединка. Трудно сказать, за счет чего американцы могут противостоять "машине" Дидье Дешама. Впрочем "звездно-полосатые" могут рассчитывать на то, что хозяева поля не будут сломя голову бежать вперед. Ведь травмироваться перед стартом чемпионата никто не хочет и это шанс для сборной США.

Букмекеры ставят на Францию, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.17 баллов, в то же время успех американцев оценивается в 19.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 8.10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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