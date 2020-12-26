Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Нидерландов Достом

Нападающий Бас Дост официально перешёл из "Айнтрахта" в "Брюгге".

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист после прохождения медобследования заключит с бельгийским клубом контракт до лета 2022 года.

31-летний Дост выступал за "Айнтрахт" с 2019 года, сыграл 43 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

"Брюгге" является соперником киевского "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы.

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