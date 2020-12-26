Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Нидерландов Достом

Теги айнтрахт франкфуртклуб брюггебас досттрансферы

Соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом сборной Нидерландов Достом

Нападающий Бас Дост официально перешёл из "Айнтрахта" в "Брюгге".

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Футболист после прохождения медобследования заключит с бельгийским клубом контракт до лета 2022 года.

31-летний Дост выступал за "Айнтрахт" с 2019 года, сыграл 43 матча, забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

"Брюгге" является соперником киевского "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы.

Не пропустите: "Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино

Месси может перейти в ПСЖ ради Почеттино

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов