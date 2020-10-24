Соперник "Краснодара" по ЛЧ "Ренн" проиграл "Анжеру" в матче Лиги 1

В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Ренн" проиграл "Анжеру".

Напомним, что несколькими днями ранее "Ренн" сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) в ЛЧ.

"Ренн" по-прежнему занимает третье место в чемпионате, "Анжер" вышел на шестую позицию.

"Ренн" - "Анжер" 1:2

Голы: Юну, 18 - 1:0, Буфаль, 27 - 1:1, Фюльжени, 57 - 1:2

"Ренн": Гомис, Траоре, Да Сильва, Трюффер (Далберт, 71), Агерд, Камавинга (Терье, 61), Те (Бурижо, 82), Гбоо (Дель Кастийо, 71), Нзонзи, Доку, Юну (Гирасси, 61).

"Анжер": Бернардони, Тома, Эбосс (Думбия, 28), Манко, Траоре, Буфаль (Бобишон, 71), Фюльжени, Амаду, Мангани, Кабо (Тиуб, 71), Баокен (Дьони, 80).

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