Соперник "Краснодара" по ЛЧ "Ренн" уступил "Бордо" в матче Лиги 1
В стартовом матче 11-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде переиграл "Ренн".
Благодаря победе "Бордо" поднялся на 11-е место. "Ренн" по-прежнему остается четвертым.
Напомним, что "Ренн" является соперником "Краснодара" по групповой стадии ЛЧ.
"Ренн" - "Бордо" 0:1
Гол: Бен-Арфа, 37 - 0:1
"Ренн": Гомис, Агерд, Да Сильва, Трюффер, Соппи (Траоре, 59), Бурижо, Камавинга, Терье (Юну, 59), Те (Гбоо, 70), Дель Кастийо (Доку, 58), Гирасси (Ньянг, 77).
"Бордо": Костиль, Кватенг, Бесс, Косьельни, Сабали, Отавио, Башич, Бен-Арфа (Адли, 76), Зеркан (Траоре, 60), Калу (Уден, 59), Маджа (Бриан, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13