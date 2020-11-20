Соперник "Краснодара" по ЛЧ "Ренн" уступил "Бордо" в матче Лиги 1

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Соперник "Краснодара" по ЛЧ "Ренн" уступил "Бордо" в матче Лиги 1

В стартовом матче 11-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде переиграл "Ренн".

Благодаря победе "Бордо" поднялся на 11-е место. "Ренн" по-прежнему остается четвертым.

Напомним, что "Ренн" является соперником "Краснодара" по групповой стадии ЛЧ.

"Ренн" - "Бордо" 0:1

Гол: Бен-Арфа, 37 - 0:1

"Ренн": Гомис, Агерд, Да Сильва, Трюффер, Соппи (Траоре, 59), Бурижо, Камавинга, Терье (Юну, 59), Те (Гбоо, 70), Дель Кастийо (Доку, 58), Гирасси (Ньянг, 77).

"Бордо": Костиль, Кватенг, Бесс, Косьельни, Сабали, Отавио, Башич, Бен-Арфа (Адли, 76), Зеркан (Траоре, 60), Калу (Уден, 59), Маджа (Бриан, 60).

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