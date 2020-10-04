Соперник "Краснодара" по Лиге Чемпионов усилился игроками "Интера" и "Ювентуса"

Французский "Ренн" усилил оборону перед началом групповой стадии Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт клуба, в команду на правах аренды перешли защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани и Далберт из "Интера". В договоре бразильского защитника есть опция выкупа.

Напомним, что соперниками "Ренна" по группе ЛЧ являются "Краснодар", "Севилья" и "Челси".

Читайте также: "Ренн" отказался продать 18-летнего защитника "Спартаку". | http://soccernews.ru