Соперник "Краснодара" по Лиге Чемпионов усилился игроками "Интера" и "Ювентуса"

Теги реннданиэле руганидалберткраснодар

Соперник "Краснодара" по Лиге Чемпионов усилился игроками "Интера" и "Ювентуса"

Французский "Ренн" усилил оборону перед началом групповой стадии Лиги Чемпионов.

Как сообщает сайт клуба, в команду на правах аренды перешли защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани и Далберт из "Интера". В договоре бразильского защитника есть опция выкупа.

Напомним, что соперниками "Ренна" по группе ЛЧ являются "Краснодар", "Севилья" и "Челси".

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