Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры

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Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры

"Хетафе", который является соперником "Краснодара" по Лиге Европы, в матче 12-го тура чемпионата Испании на выезде обыграл "Сельту" со счетом 1:0 благодаря голу Роберта Кенеди. В другом матче "Леганес" на своем поле уступил "Эйбару" со счетом 1:2.

"Сельта" – "Хетафе" - 0:1 (0:1)
Гол: Кенеди, 37 - 0:1

"Хетафе": Сория, Кукурелья, Эчейта, Ньом, Джене, Кенеди (Оливера, 68), Тимор, Арамбарри, Портильо, Молина (Максимович, 82), Гальего (Анхель Родригес, 53).

"Леганес" – "Эйбар" - 1:2 (1:1)
Голы: Эн-Несири, 6 - 1:0, Шарлес, 17 - 1:1, Кике Гарсия, 84 - 1:2

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