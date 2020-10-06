Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории
Бельгийский нападающий "Андерлехта" Жереми Доку перешел в "Ренн", сообщает официальный сайт французского клуба.
"Ренн" заплатил за футболиста 26 миллионов евро. Трансфер Доку стал рекордным в истории клуба. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2025 года.
18-летний Доку является воспитанником "Андерлехта". За брюссельский клуб он провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. За сборную Бельгии сыграл 2 матча и забил 1 гол.
Напомним, что "Ренн" является соперником "Краснодара" в групповом турнире Лиги Чемпионов.
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