Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории

Теги краснодарреннандерлехттрансферыжереми доку

Соперник "Краснодара" в ЛЧ "Ренн" совершил рекордный трансфер в своей истории

Бельгийский нападающий "Андерлехта" Жереми Доку перешел в "Ренн", сообщает официальный сайт французского клуба.

"Ренн" заплатил за футболиста 26 миллионов евро. Трансфер Доку стал рекордным в истории клуба. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

18-летний Доку является воспитанником "Андерлехта". За брюссельский клуб он провел 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. За сборную Бельгии сыграл 2 матча и забил 1 гол.

Напомним, что "Ренн" является соперником "Краснодара" в групповом турнире Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Краснодар" не смог подписать форварда "Хоффенхайма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 октября

Главные новости дня: 5 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов