Соперник "Локомотива" по ЛЧ "Зальцбург" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде

В австрийском "Зальцбурге" выявлено три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, положительный тест на Covid-19 сдали три игрока. Вся команда отправлена на карантин с возможностью посещать тренировки. Заболевшие - изолированы. Сообщается, что все приглашения игроков "Зальцбурга" в сборные на следующие две недели будут отменены.

Напомним, "Зальцбург" является соперником "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Австрии 21 октября.

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