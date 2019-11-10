Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0. Победу леверкузенскому клубу принесли голы Карима Бельараби и Паулиньо.

Благодаря победе "Байер" вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" остался на 10-й позиции.

Напомним, что "Байер" является соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов.

"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:1)

Голы: Бельараби, 25 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2

"Байер": Градецки, Вайзер, Бендер, Венделл, Та, Хавертц (Баумгартлингер, 42), Бельараби (Диаби, 46), Амири, Демирбай (Паулиньо, 90), Арангис, Фолланд.

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