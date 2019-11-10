Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги
В матче 11-го тура чемпионата Германии "Байер" на выезде обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0. Победу леверкузенскому клубу принесли голы Карима Бельараби и Паулиньо.
Благодаря победе "Байер" вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" остался на 10-й позиции.
Напомним, что "Байер" является соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов.
"Вольфсбург" – "Байер" - 0:2 (0:1)
Голы: Бельараби, 25 - 0:1, Паулиньо, 90 - 0:2
"Байер": Градецки, Вайзер, Бендер, Венделл, Та, Хавертц (Баумгартлингер, 42), Бельараби (Диаби, 46), Амири, Демирбай (Паулиньо, 90), Арангис, Фолланд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Хоффенхайм
|11
|20
|5
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|6
|Шальке
|11
|19
|7
|Фрайбург
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4