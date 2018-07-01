Соперник России по четвертьфиналу определится в серии пенальти

Теги данияхорватия

Соперник России по четвертьфиналу определится в серии пенальти

Сборные Хорватии и Дании завершили овертаймы нулевой ничьей.

Теперь команды определят победителя в серии пенальти.

Читайте также: Модрич не реализовал пенальти в матче с Данией. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов