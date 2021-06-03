Соперник России по Евро-2020 сборная Бельгии не смогла обыграть Грецию

Фото: твиттер сборной Бельгии

В рамках товарищеской игры сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией.

Напомним, что бельгийцы являются соперниками сборной России на Евро-2020. Сборные сыграют между собой 12 июня.

Бельгия - Греция 1:1

Голы: Азар, 20 - 1:0, Цавелас, 66 - 1:1

Бельгия: Миньоле (Зельс, 90), Денайер, Боята, Алдервейрелд (Тилеманс, 82), Менье, Азар (Шадли, 74), Дендонкер, Карраско (Троссард, 74), Прат, Доку (Мертенс, 46), Лукаку (Батшуайи, 46).

Греция: Влаходимос, Цимикас (Пелкас, 60), Цавелас, Пападопулос, Яннулис, Галанопулос (Зека, 69), Андруцос (Салиакас, 80), Бухалакис (Сиопис, 69), Масурас, Бакасетас (Манталос, 80), Павлидис (Кутрис, 60).

Читайте также: Сборная Украины обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru