Соперник России по Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Хорватию

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Соперник России по Евро-2020 сборная Бельгии обыграла ХорватиюФото: твиттер сборной Бельгии

В рамках товарищеской игры сборная Бельгии переиграла Хорватию.

Напомним, что 12 июня Россия сыграет с Бельгией в рамках Евро-2020.

Бельгия - Хорватия 1:0

Гол: Лукаку, 38 - 1:0

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген (Вермален, 46), Денайер, Кастань, Тилеманс, Дендонкер (Азар, 82), Шадли (Азар, 71), Карраско (Доку, 82), Лукаку, Мертенс (Ванакен, 68).

Хорватия: Ливакович, Баришич (Гвардиол, 46), Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Брозович, Ковачич (Влашич, 61), Перишич (Оршич, 80), Модрич (Пашалич, 61), Ребич (Крамарич, 61), Петкович (Брекало, 70).  

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