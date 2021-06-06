Соперник России по Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Хорватию
Фото: твиттер сборной Бельгии
В рамках товарищеской игры сборная Бельгии переиграла Хорватию.
Напомним, что 12 июня Россия сыграет с Бельгией в рамках Евро-2020.
Бельгия - Хорватия 1:0
Гол: Лукаку, 38 - 1:0
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген (Вермален, 46), Денайер, Кастань, Тилеманс, Дендонкер (Азар, 82), Шадли (Азар, 71), Карраско (Доку, 82), Лукаку, Мертенс (Ванакен, 68).
Хорватия: Ливакович, Баришич (Гвардиол, 46), Врсалько, Чалета-Цар, Вида, Брозович, Ковачич (Влашич, 61), Перишич (Оршич, 80), Модрич (Пашалич, 61), Ребич (Крамарич, 61), Петкович (Брекало, 70).
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