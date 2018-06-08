Соперник сборной Аргентины на ЧМ-2018 упустил победу в товарищеском матче

Теги исландиягана

Соперник сборной Аргентины на ЧМ-2018 упустил победу в товарищеском матче

Сборная Исландии в товарищеском матче сыграла вничью с Ганой. В первой половине встречи исландцы повели в счете благодаря голам Кари Арнасона и Альвреда Финнбогасона. Однако во втором тайме ганцев спасли от поражения мячи Касима Нуху и Томаса Парти.

Напомним, что на ЧМ-2018 Исландия сыграет в одной группе со сборными Аргентины, Хорватии и Нигерии.

Исландия – Гана - 2:2 (2:0)
Голы: Арнасон, 6 - 1:0, Финнбогасон, 40 - 2:0, Нуху, 66 - 2:1, Парти, 87 - 2:2

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Скуласон, Эйельфссон, Арнасон, Гудмундссон, Сигурдссон (Гисласон, 67), Хадльвредссон (Скуласон, 88), Бьярнасон (Ингасон, 76), Финнбогасон (Бедварссон, 65), Сигурдарсон (Траустасон, 90).

Гана: Ати-Зиджи, Нуху, Опоку, Агбеньену, Ядом, Парти, Аттама (Аккуа, 46), Джаси (Адома, 81), Ампома (Ачимпонг, 69), Боатенг (Вридт, 69), Двамена (Саки, 46).

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