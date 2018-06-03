Соперник сборной Бразилии на ЧМ-2018 крупно победил в товарищеском матче

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Соперник сборной Бразилии на ЧМ-2018 крупно победил в товарищеском матче

Сборная Коста-Рики в товарищеском матче с крупным счетом добилась победы над Северной Ирландией. Победу костариканцам принесли голы Хоана Венегаса, Хоэля Кэмпбелла и Франсиско Кальво.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 Коста-Рика сыграет в одной группе со сборными Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Коста-Рика – Северная Ирландия - 3:0 (1:0)
Голы: Венегас, 30 - 1:0, Кэмпбелл, 46 - 2:0, Кальво, 66 - 3:0

Коста-Рика: Навас (Морейра, 35), Гонсалес (Уостон, 73), Овьедо, Дуарте (Кальво, 46), Акоста, Венегас (Матаррита, 70), Гусман, Кэмпбелл, Борхес (Техеда, 64), Гамбоа (Смит, 64), Колиндрес.

Северная Ирландия: Карсон (Хазард, 73), Кэткарт (Маккаллаф, 73), Ходсон (Маклафлин, 60), Эванс, Макнейр, Даллас, Эванс (Томпсон, 85), Хьюз, Маколи, Мадженнис (Маклафлин, 60), Бойс (Маккартан, 39).

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