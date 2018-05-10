Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
Сборная Саудовской Аравии в товарищеском матче обыграла Алжир.
Победу аравийцам принесли голы Аль-Фараджа и Аль-Шехри.
Алжир - Саудовская Аравия - 0:2 (0:1)
Голы: Аль-Фарадж, 24 - 0:1, Аль-Шехри, 81 - 0:2
Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Хавсави, Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Мовалад (Аль-Бурайк, 85), Аль-Давсари (Аль-Кувайкиби, 70), Аль-Фарадж (Кану, 88), Аль-Джассим (Аль-Хайбари, 79), Атиф (Галеб, 88), Бахбир (Аль-Шехри, 71), Аль-Сахлави.
Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России в групповом этапе Чемпионата Мира-2018.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0