Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче

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Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
Сборная Саудовской Аравии в товарищеском матче обыграла Алжир. 

Победу аравийцам принесли голы Аль-Фараджа и Аль-Шехри.

Алжир - Саудовская Аравия - 0:2 (0:1)

Голы: Аль-Фарадж, 24 - 0:1, Аль-Шехри, 81 - 0:2 

Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Хавсави, Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Мовалад (Аль-Бурайк, 85), Аль-Давсари (Аль-Кувайкиби, 70), Аль-Фарадж (Кану, 88), Аль-Джассим (Аль-Хайбари, 79), Атиф (Галеб, 88), Бахбир (Аль-Шехри, 71), Аль-Сахлави.

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России в групповом этапе Чемпионата Мира-2018.

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