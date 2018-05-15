Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче

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Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче

Сборная Саудовской Аравии в товарищеском матче добилась победы над Грецией. 

Саудовская Аравия - Греция - 2:0 (1:0)

Голы: Аль-Давсари, 19 (1:0). Кану, 79 (2:0).

Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Хавсави (Али Аль-Болеахи, 63), Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Бурайк (Аль-Мовалад, 86), Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Атиф (Аль-Хаибри, 82), Аль-Джассим (Кану, 63), Аль-Шехри, Аль-Сахлави (Аль-Муваллад, 72).

Греция: Баркас (Янниотис, 46), Рисванис, Бакакис, Яннулис, Николау, Тзиолис (Андруцос, 71), Тахцидис, Пелкас (Манталос, 60), Бакасетас (Яланопулос, 90+2), Лимниос (Лампропулос, 46), Маниас (Кулурис, 60).

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России по группе на Чемпионате Мира-2018.

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