Соперник сборной России на ЧМ-2018 победил в товарищеском матче
Сборная Саудовской Аравии в товарищеском матче добилась победы над Грецией.
Саудовская Аравия - Греция - 2:0 (1:0)
Голы: Аль-Давсари, 19 (1:0). Кану, 79 (2:0).
Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Хавсави (Али Аль-Болеахи, 63), Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Бурайк (Аль-Мовалад, 86), Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Атиф (Аль-Хаибри, 82), Аль-Джассим (Кану, 63), Аль-Шехри, Аль-Сахлави (Аль-Муваллад, 72).
Греция: Баркас (Янниотис, 46), Рисванис, Бакакис, Яннулис, Николау, Тзиолис (Андруцос, 71), Тахцидис, Пелкас (Манталос, 60), Бакасетас (Яланопулос, 90+2), Лимниос (Лампропулос, 46), Маниас (Кулурис, 60).
Напомним, что Саудовская Аравия является соперником сборной России по группе на Чемпионате Мира-2018.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0