Соперник сборной России на ЧМ-2018 потерял из-за травмы основного игрока

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Мохамед Канно выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил повреждение кисти на тренировке. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником России на Чемпионате мира-2018. Команды встретятся в стартовом матче мундиаля, который состоится 14 июня.

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