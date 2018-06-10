Соперник сборной России на ЧМ-2018 потерял из-за травмы основного игрока

Теги саудовская аравияроссия

Соперник сборной России на ЧМ-2018 потерял из-за травмы основного игрока

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Мохамед Канно выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил повреждение кисти на тренировке. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

Напомним, что Саудовская Аравия является соперником России на Чемпионате мира-2018. Команды встретятся в стартовом матче мундиаля, который состоится 14 июня.

Не пропустите: Кержаков сделал заявление о шансах сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов