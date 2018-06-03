Соперник сборной России на ЧМ-2018 разгромлен в товарищеском матче

Сборная Перу в товарищеском матче крупно победила Саудовскую Аравию. Победу перуанцам принес дублю Хосе Герреро и гол Андре Каррильо.

Напомним, что Саудовская Аравия на Чемпионате Мира-2018 сыграет с Россией, Уругваем и Египтом. Перу сыграет в одной группе с Францией, Австралией и Данией.

Саудовская Аравия – Перу - 0:3 (0:2)

Голы: Каррильо, 20 - 0:1, Герреро, 41 - 0:2, Герреро, 64 - 0:3

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Хаусауи, Аль-Харби (Аль-Шахрани, 46), Аль-Брейк, Аль-Булайхи, Бахебри (Аль-Абед, 68), Аль-Фарадж (Аль-Джассим, 46), Аль-Могауи, Аль-Хайбари (Аль-Хайбри, 69), Аль-Досари (Аль-Сахлауи, 61), Аль-Муваллад (Аль-Куикби, 77).

Перу: Гальесе, Сантамария, Трауко (Акино, 61), Адвинкула (Корсо, 63), Рамос (Араухо, 46), Тапия, Йотун, Куэва (Пенья, 76), Каррильо, Флорес (Уртадо, 70), Герреро (Фарфан, 65).

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