Соперник "Спартака" по квалификации ЛЧ принял решение по Вернблуму



ПАОК отказался подписывать контракт с шведским полузащитником Понтусом Вернблумом, сообщает sportime.gr.

По сведениям издания, руководство греческого клуба приняло решение не связываться с игроком, который потребовал время на размышление.

Напомним, что жена 32-летнего Вернблума осталась недовольна предложенными клубом домами в Салониках.

ПАОК сыграет со "Спартаком" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

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