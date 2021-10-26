Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера
Наставник "Легии" Чеслав Михневич покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.
51-летнего специалиста уволили после четырёх поражений подряд варшавской команды во всех турнирах.
Новым главным тренером армейцев стал Марек Голембевски, ранее возглавлявший дубль.
Напомним, что "Легия" является соперником московского "Спартака" по групповому этапу Лиги Европы.
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|Команда
|М
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|1
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|30
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|30
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|Лех Познань
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