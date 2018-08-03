Соперник "Спартака" в квалификации ЛЧ подписал форварда "Арсенала"



Нападающий "Арсенала" Чуба Акпом перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Футболист подписал с греческим клубом контракт на три года и получил 47-й номер.

Напомним, что ПАОК является соперником "Спартака" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

22-летний Акпом выступал за "Арсенал" с 2013 года, провел за клуб 12 матчей. Сдавался в аренду "Брентфорду", "Ковентри", "Ноттингем Форест", "Халл Сити", "Брайтону" и "Сент-Трюйдену". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Англии и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

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