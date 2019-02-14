Соперник заставил нас попотеть: Солари высказался о победе над "Аяксом"

Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

"В Лиге Чемпионов нет лёгких матчей или простых соперников. Мы должны много работать, чтобы побеждать. "Аякс" сэкономил силы для этой игры, они выплеснули на нас всю свою энергию, заставили попотеть. Соперник запирал нас, загонял в угол, действуя агрессивно, часто на грани фола. Но мы знали, как вести себя, терпеть и забить в нужный момент. Я очень доволен выступлением каждого игрока. Для победы здесь всем нужно было приложить максимум усилий, выложиться на сто процентов. VAR? У тренеров нет мониторов, чтобы пересмотреть эпизод. Мы верим тому, что говорят видеоарбитры" - цитирует Солари Marca.

Напомним, что ответный матч между "Аяксом" и "Реалом" состоится 5 марта на "Сантьяго Бернабеу".

В поединке на "Кройфф Арене" "сливочные" выиграли со счётом 2:1. Один из голов в ворота испанцев был отменён с помощью VAR.

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