Соперник заставил нас попотеть: Солари высказался о победе над "Аяксом"
Наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".
"В Лиге Чемпионов нет лёгких матчей или простых соперников. Мы должны много работать, чтобы побеждать. "Аякс" сэкономил силы для этой игры, они выплеснули на нас всю свою энергию, заставили попотеть. Соперник запирал нас, загонял в угол, действуя агрессивно, часто на грани фола. Но мы знали, как вести себя, терпеть и забить в нужный момент. Я очень доволен выступлением каждого игрока. Для победы здесь всем нужно было приложить максимум усилий, выложиться на сто процентов. VAR? У тренеров нет мониторов, чтобы пересмотреть эпизод. Мы верим тому, что говорят видеоарбитры" - цитирует Солари Marca.
Напомним, что ответный матч между "Аяксом" и "Реалом" состоится 5 марта на "Сантьяго Бернабеу".
В поединке на "Кройфф Арене" "сливочные" выиграли со счётом 2:1. Один из голов в ворота испанцев был отменён с помощью VAR.
Не пропустите: "Реал" прервал блестящую серию "Аякса". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бензема забил 60-й гол в Лиге Чемпионов, это четвёртый результат в истории турнира
-
Широков назвал главного конкурента "Зенита" в чемпионской гонке
-
Девушка дня: Шарлотта Каниджа - дочь легенды аргентинского футбола Клаудио Каниджи
-
Френки де Йонг сделал громкое заявление о судействе в матче "Аякс" - "Реал"
-
Сесар Навас объявил о завершении карьеры
-
"Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Бавария" интересуется защитником "Аякса"
-
"Байер" не досчитался четырёх игроков перед матчем с "Краснодаром"
-
Соперник заставил нас попотеть: Солари высказался о победе над "Аяксом"
-
Винисиус - лучший игрок "Реала" по числу голевых передач в текущем сезоне
-
СМИ узнали, кем ПСЖ может заменить Кавани
-
Это позор: тренер "Аякса" дал оценку судейству в матче с "Реалом"
-
Почеттино ярко прокомментировал разгромную победу над "Боруссией"
-
"Реал" прервал блестящую серию "Аякса"
-
ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть первая
-
"Шахтер" - "Айнтрахт": анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Бензема сравнялся с лидером Примеры по числу голов в 2019 году
-
Один из лидеров "Милана" высказался о возможном переходе в "Челси"
-
В УЕФА прокомментировали спорный эпизод матча "Аякс" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4