Соперник "Зенита" по Лиге Чемпионов "Лион" потерял очки в Лиге 1
Завершились несколько матчей 7-го тура чемпионата Франции. Соперник "Зенита" по Лиге Чемпионов "Лион" потерял очки в матче с "Брестом". Также стоит отметить победы "Бордо", "Лилля" и "Нанта".
"Нант" – "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Туре, 77 (с пенальти) - 1:0
"Сент-Этьен" – "Метц" - 0:1 (0:1)
Гол: Диалло, 18 - 0:1
"Монпелье" – "Ним" - 1:0 (1:0)
Гол: Суке, 31 - 1:0
"Тулуза" – "Анжер" - 0:2 (0:0)
Голы: Алиуи, 88 - 0:1, Алиуи, 90 - 0:2
"Лилль" – "Страсбур" - 2:0 (1:0)
Голы: Осимхен, 43 - 1:0, Реми, 64 - 2:0
"Амьен" – "Бордо" - 1:3 (1:2)
Голы: Мендоса, 2 - 1:0, Адли, 8 - 1:1, Адли, 45 - 1:2, Калу, 73 - 1:3
"Брест" – "Лион" - 2:2 (1:1)
Голы: Дембеле, 28 - 0:1, Кур, 29 - 1:1, Корне, 69 - 1:2, Кур, 85 - 2:2
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