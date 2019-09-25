Соперник "Зенита" по Лиге Чемпионов "Лион" потерял очки в Лиге 1

Завершились несколько матчей 7-го тура чемпионата Франции. Соперник "Зенита" по Лиге Чемпионов "Лион" потерял очки в матче с "Брестом". Также стоит отметить победы "Бордо", "Лилля" и "Нанта".

"Нант" – "Ренн" - 1:0 (0:0)

Гол: Туре, 77 (с пенальти) - 1:0

"Сент-Этьен" – "Метц" - 0:1 (0:1)

Гол: Диалло, 18 - 0:1

"Монпелье" – "Ним" - 1:0 (1:0)

Гол: Суке, 31 - 1:0

"Тулуза" – "Анжер" - 0:2 (0:0)

Голы: Алиуи, 88 - 0:1, Алиуи, 90 - 0:2

"Лилль" – "Страсбур" - 2:0 (1:0)

Голы: Осимхен, 43 - 1:0, Реми, 64 - 2:0

"Амьен" – "Бордо" - 1:3 (1:2)

Голы: Мендоса, 2 - 1:0, Адли, 8 - 1:1, Адли, 45 - 1:2, Калу, 73 - 1:3

"Брест" – "Лион" - 2:2 (1:1)

Голы: Дембеле, 28 - 0:1, Кур, 29 - 1:1, Корне, 69 - 1:2, Кур, 85 - 2:2

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