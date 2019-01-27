Соперник "Зенита" по Лиге Европы хочет усилиться еще одним игроком "Челси"

Хавбек "Челси" Дэниел Дринкуотер может перейти в стан "Фенербахче".

Как сообщает Mirror, турецкий клуб рассматривает вариант с арендой игрока до конца сезона. О пункте возможного выкупа ничего не уточняется.

Дринкуотер с приходом Маурицио Сарри потерял место в составе. В этом сезоне 28-летний игрок принял участие всего в одной кубковой игре.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок между клубами запланирован на 12 февраля.

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