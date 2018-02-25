Соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" проиграл худшей команде Бундеслиги

Теги рб лейпцигкельн

Соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" проиграл худшей команде Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле уступил "Кельну". В начале поединка счет открыл Жан-Кевен Огюстен, но во второй тайме победу гостям принесли голы Венсана Козьелло и Леонардо Битенкура. После этого матча "РБ Лейпциг" занимает шесто место в Бундеслиге, а "Кельн" остался на последней позиции.

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 1:2 (1:0)
Голы: Огюстен, 5 - 1:0, Козьелло, 70 - 1:1, Битенкур, 77 - 1:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кампль, Форсберг (Демме, 71), Брума, Лукман (Поульсен, 59), Огюстен (Вернер, 69).

"Кельн": Хорн, Хорн (Битенкур, 61), Хайнц, Хорхе Мере, Хектор, Риссе, Хегер, Козьелло (Леманн, 88), Соренсен, Теродде, Осако (Озджан, 82).

Не пропустите: "Шальке" на выезде обыграл "Байер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов