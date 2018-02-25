Соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" проиграл худшей команде Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле уступил "Кельну". В начале поединка счет открыл Жан-Кевен Огюстен, но во второй тайме победу гостям принесли голы Венсана Козьелло и Леонардо Битенкура. После этого матча "РБ Лейпциг" занимает шесто место в Бундеслиге, а "Кельн" остался на последней позиции.

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 1:2 (1:0)

Голы: Огюстен, 5 - 1:0, Козьелло, 70 - 1:1, Битенкур, 77 - 1:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Кампль, Форсберг (Демме, 71), Брума, Лукман (Поульсен, 59), Огюстен (Вернер, 69).

"Кельн": Хорн, Хорн (Битенкур, 61), Хайнц, Хорхе Мере, Хектор, Риссе, Хегер, Козьелло (Леманн, 88), Соренсен, Теродде, Осако (Озджан, 82).

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