Соперник "Зенита" в Лиге Европы "Бордо" проиграл в Лиге 1

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Ницца" на выезде обыграла "Бордо". Единственный гол в начале второго тайма забил Вилан Сипрьен. Благодаря этой победе "Ницца", набрав 14 очков, поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" остался на восьмой позиции, у клуба также 14 очков.

"Бордо" – "Ницца" - 0:1 (0:0)

Гол: Сипрьен, 54 - 0:1

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Паленсия, Пабло, Санкаре (Карамо, 63), Отавио (Плашил, 74), Калу, Лерагер, Камано, Бриан (Корнелиус, 63).

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Коли, Жалле, Сен-Максимен (Ганаго, 81), Сипрьен, Тамез, Данило (Вальтер, 80), Бюрне, Балотелли (Боскальи, 89).

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