Соперник "Зенита" в Лиге Европы нацелился на форварда "Спартака"



Турецкий "Фенербахче" проявляет интерес к кабовердийскому нападающему "Спартака" Зе Луишу, сообщает Milliyet. Также форвардом интересуется "Лидс".

По сведениям издания, "канарейки" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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