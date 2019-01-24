Соперник "Зенита" в Лиге Европы с позором вылетел из Кубка Турции

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Соперник "Зенита" в Лиге Европы с позором вылетел из Кубка Турции

"Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, в двухматчевом противостоянии уступив клубу второго дивизиона "Умраниеспору".

"Канарейки" уступили в обоих матчах с одинаковым счетом 0:1.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

При этом "Фенербахче" занимает 15 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая идущий в зоне вылета "Акхисар" только по разнице мячей.

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