Соперник "Зенита" в Лиге Европы с позором вылетел из Кубка Турции
"Фенербахче" вылетел из Кубка Турции, в двухматчевом противостоянии уступив клубу второго дивизиона "Умраниеспору".
"Канарейки" уступили в обоих матчах с одинаковым счетом 0:1.
Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.
При этом "Фенербахче" занимает 15 место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая идущий в зоне вылета "Акхисар" только по разнице мячей.
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