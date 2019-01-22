Соперник "Зенита" в Лиге Европы в очередной раз потерпел неудачу в своем чемпионате
В матче 18-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде сыграл вничью с "Бурсаспором" со счетом 1:1. Стамбульский клуб вел в счете большую часть матча, но пропустил решающий гол в компенсированное время.
"Фенербахче" не сумел победить уже в 10-м матче подряд в турецкой Суперлиге.
После 18 туров "Фенер" занимает 15 место в турнирной таблице, опережая "Акхисар", находящийся в зоне вылета, лишь по разнице мячей.
Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Бурсаспор" - "Фенербахче" - 1:1 (0:1)
Голы: Сольдадо, 20 - 0:1, Кара, 90+3 - 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12