Соперник "Зенита" в Лиге Европы в очередной раз потерпел неудачу в своем чемпионате

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Соперник "Зенита" в Лиге Европы в очередной раз потерпел неудачу в своем чемпионате

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на выезде сыграл вничью с "Бурсаспором" со счетом 1:1. Стамбульский клуб вел в счете большую часть матча, но пропустил решающий гол в компенсированное время.

"Фенербахче" не сумел победить уже в 10-м матче подряд в турецкой Суперлиге.

После 18 туров "Фенер" занимает 15 место в турнирной таблице, опережая "Акхисар", находящийся в зоне вылета, лишь по разнице мячей.

Напомним, что "Фенербахче" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Бурсаспор" - "Фенербахче" - 1:1 (0:1)

Голы: Сольдадо, 20 - 0:1, Кара, 90+3 - 1:1.

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