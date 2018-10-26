Соперники "Краснодара": "Севилья" уничтожила "Акхисар", Промес забил гол

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Соперники "Краснодара": "Севилья" уничтожила "Акхисар", Промес забил гол

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе J испанская "Севилья" на своем поле уничтожила турецкий "Акхисар". Победу севильцам принесли голы Месы, Сарабии, Муриэля, Промеса, Меркадо, а также автогол Лукача.

Напомним, что в этой группе также выступают "Краснодар" и "Стандард".

"Севилья" Испания – "Акхисар Беледие" - Турция 6:0 (3:0)
Голы: Меса, 7 - 1:0, Сарабия, 9 (с пенальти) - 2:0, Лукач, 35 (автогол) - 3:0, Муриэль, 50 - 4:0, Промес, 60 - 5:0, Меркадо, 67 - 6:0

"Севилья": Вацлик, Каррису (Амаду, 59), Меркадо, Гомес, Алеиш Видаль, Навас (Нолито, 54), Меса, Сарабия (Арана, 54), Васкес, Промес, Муриэль.

"Акхисар": Лукач, Османпаша, Нункеу, Лопеш, Келеш (Барбоза, 46), Сиссоко, Чевикер, Вурал, Жозуэ (Атасевен, 77), Регаттен, Селезнев (Айык, 63).

Положение команд: Севилья, Краснодар, Стандард - 6, Акхисар - 0.

Не пропустите: "Краснодар" в конце матча проиграл "Стандарду". | http://soccernews.ru

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