Соперники не боялись нас: Нойер прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2018

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Соперники не боялись нас: Нойер прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2018

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сделал заявление после вылета команды с Чемпионата Мира-2018.

"Безусловно, мы расстроены, что проиграли. Как может быть по-другому? Ни в одной из трёх встреч вы не увидели настоящую Германию. Ту, перед которой дрожат соперники. Если сборная обыгрывает Швецию на 95-й минуте, а в остальных матчах уступает и не создаёт опасных моментов, то о чем можно говорить? Даже если бы мы прошли в плей-офф, соперники не боялись бы нас", - приводят слова Нойера российские СМИ.

"Никогда не знаешь, в какой форме команда подойдёт к чемпионату мира. Ты просто готовишься и ждёшь начала турнира. Согласен с Йоахимом Лёвом в том, что нам не хватило скорости и легкости", - добавил немец.

Напомним, что Германия набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в группе.

Не пропустите: Лёв сделал заявление после вылета сборной Германии с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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