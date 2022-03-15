Соперники сборных России и Украины по стыкам проведут товарищеский матч

Фото сайт Польского футбольного союза

24 марта состоится контрольная встреча между сборными Польши и Шотландии.

Команды сыграют в Глазго в 20:45 по местному времени, сообщает пресс-служба Польского футбольного союза.

Напомним, что Польша и Шотландия являются соперниками России и Украины по стыкам отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч поляков и россиян отменён по решению ФИФА из-за спецоперации по защите Донбасса.

Игра шотландцев и украинцев перенесена на июнь этого года.

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