Соперники "Спартака": ПАОК победил "Базель"
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов ПАОК на своем поле обыграл "Базель". Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с московским "Спартаком".
ПАОК Греция – Базель Швейцария - 2:1 (1:0)
Голы: Каньяс, 32 - 1:0, Прийович, 80 - 2:0, Айети, 82 - 2:1
ПАОК: Пасхалакис, Креспо, Варела, Лео Матос, Виейринья, Пелкас, Маурисио, Каньяс, Лео Жаба (Эль-Каддури, 72), Лимниос (Шахов, 90), Прийович (Уарда, 83).
"Базель": Омлин, Альварес, Сухи, Риверос, Петретта (Кайзер, 44), Дзуффи, Фрай, Штокер, Диэ, Айети, Оберлен (Калулу, 62).
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