Соперники "Спартака": "Вильярреал" разорвал "Рапид"
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе G испанский "Вильярреал" на своем поле разгромил "Рапид" со счетом 5:0. Победу "подводникам" принесли голы Форнальса, Токо-Экамби, Рабы, Морено, а также автогол Барача.
В этой группе также играют "Спартак" и "Рейнджерс".
"Вильярреал" Испания – "Рапид" Австрия - 5:0 (3:0)
Голы: Форнальс, 26 - 1:0, Токо-Экамби, 30 - 2:0, Барач, 45 (автогол) - 3:0, Раба, 63 - 4:0, Морено, 85 - 5:0
"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Альваро Гонсалес, Коста, Лайюн, Форнальс (Чуквуэзе, 65), Тригерос, Раба (Морено, 70), Касерес (Касорла, 78), Мигелон, Токо-Экамби.
"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо, Мюльдюр, Барач, Любичич, Поцман (Иван, 46), Мург (Кнасмюлльнер, 77), Шваб, Бериша (Турнвальд, 60), Алар.
Удаление: Коста (79).
Положение команд: Вильярреал, Рейнджерс - 5, Рапид - 3, Спартак - 2.
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|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
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|6
|9
|3
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|4
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