Соперники "Спартака": "Вильярреал" разорвал "Рапид"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе G испанский "Вильярреал" на своем поле разгромил "Рапид" со счетом 5:0. Победу "подводникам" принесли голы Форнальса, Токо-Экамби, Рабы, Морено, а также автогол Барача.

В этой группе также играют "Спартак" и "Рейнджерс".

"Вильярреал" Испания – "Рапид" Австрия - 5:0 (3:0)

Голы: Форнальс, 26 - 1:0, Токо-Экамби, 30 - 2:0, Барач, 45 (автогол) - 3:0, Раба, 63 - 4:0, Морено, 85 - 5:0

"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Альваро Гонсалес, Коста, Лайюн, Форнальс (Чуквуэзе, 65), Тригерос, Раба (Морено, 70), Касерес (Касорла, 78), Мигелон, Токо-Экамби.

"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо, Мюльдюр, Барач, Любичич, Поцман (Иван, 46), Мург (Кнасмюлльнер, 77), Шваб, Бериша (Турнвальд, 60), Алар.

Удаление: Коста (79).

Положение команд: Вильярреал, Рейнджерс - 5, Рапид - 3, Спартак - 2.

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