Сорин: "Фанаты всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной"
Экс-игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин высказался о Лионеле Месси.
"Я рад, что мне посчастливилось поиграть с ним. Он не с нашей планеты, его невозможно остановить. Вы помните его гол в ворота "Атлетика" в финале Кубка Испании - просто монстр. Я горд тем, что находился рядом, когда он делал первые шаги в сборной.
Надеюсь, он поможет Аргентине достичь результата на большом турнире. Фанаты всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной", - приводит слова Сорина Ole.
Отметим, что ближайшим турниром для сборной Аргентины будет Кубок Америки, который пройдет этим летом.
Читайте также: В 2020 году Лионель Месси имеет шанс поставить еще больше рекордов! Рассказываем о 12 основных. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Интер" близок к подписанию Алонсо
-
Линекер потроллил "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Манчестер Сити"
-
"Шальке" сделал "Ростову" предложение по Шомуродову
-
Сорин: "Фанаты всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной"
-
"Арсенал" включился в борьбу за Кавани
-
"Челси" не готов заплатить за Заа требуемую сумму
-
"Спартак" обзавелся новым скаутом
-
"Милан" нашел альтернативы защитнику "Барселоны"
-
Пентеку поступило еще одно предложение из АПЛ
-
"Интер" нацелился на капитана "Манчестер Юнайтед"
-
Стало известно, какую роль для Нюбеля приготовила "Бавария"
-
"Тоттенхэм" надеется на продажу Эриксена в январе
-
Российский клуб вступил в борьбу за словенского нападающего
-
"Бавария" провела презентацию Оливера Кана
-
Главные новости дня: 7 января
-
Смертин рассказал, как Моуринью мотивировал игроков "Челси" перед чемпионским сезоном
-
Гвардиола сделал заявление о победе над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги
-
Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
-
Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21
-
3
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11