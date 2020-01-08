Сорин: "Фанаты всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной"

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин высказался о Лионеле Месси.

"Я рад, что мне посчастливилось поиграть с ним. Он не с нашей планеты, его невозможно остановить. Вы помните его гол в ворота "Атлетика" в финале Кубка Испании - просто монстр. Я горд тем, что находился рядом, когда он делал первые шаги в сборной.

Надеюсь, он поможет Аргентине достичь результата на большом турнире. Фанаты всего мира ждут, когда Месси выиграет трофей со сборной", - приводит слова Сорина Ole.

Отметим, что ближайшим турниром для сборной Аргентины будет Кубок Америки, который пройдет этим летом.

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