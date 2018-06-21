Сорокин: "Фан-зоны в каждом городе пользуются ошеломляющим успехом"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что популярность фан-зон чемпионата мира стала приятной неожиданностью для оргкомитета

"Фан-зоны в каждом городе пользуются ошеломляющим успехом. Люди хотят посещать их в большом количестве. Москва пропускает 100 тысяч человек в день, Питер - около 50 тысяч в день. Это очень позитивно, но мы этого даже не ожидали, если бы в каждом городе была вторая фан-зона, там было бы то же самое", - сказал он.

Читайте: Мексику оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Германией | http://soccernews.ru