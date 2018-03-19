Сорокин: "Газоны арен ЧМ-2018 будут идеальные, как мы и обещал"

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Сорокин: "Газоны арен ЧМ-2018 будут идеальные, как мы и обещал"Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин пообещал, что к старту Чемпионата Мира в России качество полей на аренах будет соответствовать норме.

"Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями.

Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали", – сказал Сорокин.

Читайте: Сорокин: "Подогретые шарики на жеребьёвке ЧМ-2018? Это легенды" | http://soccernews.ru

 

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