Сорокин: "Мутко по-прежнему вовлечен в процессы организации ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал уход Виталия Мутко с должности председателя оргкомитета.

"Виталий Леонтьевич, конечно, по-прежнему вовлечен в эти процессы. Он является председателем координационного совета по подготовке к турниру в Правительстве Российской Федерации.

Мы сейчас находимся в такой фазе, что это не могло радикально отразиться. Наверное, на этапе далекого стратегического планирования это могло оказать воздействие. А сейчас нужно просто бежать и что-то делать. Смена руководителя не предполагает радикальную смену курса. Сейчас уже финишная прямая. Идет практически ориентированная деятельность. Хорошо, что и сейчас председатель оргкомитета представляет Правительство. Оргкомитет создавался совместно Правительством и РФС. Поэтому вполне логично, что в оргкомитете присутствует член Правительства. Есть определенные задачи, которые сподручнее выполнять с его должности", - сказал он.

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