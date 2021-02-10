Сорокин назвал количество болельщиков, которых допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге
Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин назвал разрешенное количество болельщиков, которые смогут попасть на матчи Чемпионата Европы в Питере.
"УЕФА правильно решила оценивать ситуацию в каждом городе, в зависимости от этого принимать решение. Санкт-Петербург планирует допустить на матчи более чем 50% болельщиков. В других городах более сложная ситуация. Сейчас в мире все быстро меняется, но пока все выглядит так, что решение будет принято по всем матчам, которые проводятся в городе. К счастью, его примут на более поздних стадиях, так что к этому времени предел допустимого количества болельщиков может увеличиться", — заявил Сорокин в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинальный матч.
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