Сорокин назвал количество болельщиков, которых допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин назвал разрешенное количество болельщиков, которые смогут попасть на матчи Чемпионата Европы в Питере.

"УЕФА правильно решила оценивать ситуацию в каждом городе, в зависимости от этого принимать решение. Санкт-Петербург планирует допустить на матчи более чем 50% болельщиков. В других городах более сложная ситуация. Сейчас в мире все быстро меняется, но пока все выглядит так, что решение будет принято по всем матчам, которые проводятся в городе. К счастью, его примут на более поздних стадиях, так что к этому времени предел допустимого количества болельщиков может увеличиться", — заявил Сорокин в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".